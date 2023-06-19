Fenerbahçe'de ayrılık! Süper Lig ekipleri istiyor

Fenerbahçe'de bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Nazım Sangare'yle bu yaz yollar ayrılıyor.

Fenerbahçe'de Nazım Sangare'yle yollar ayrılıyor.



Sakatlıklarla boğuşan Sangare bu sezon Fenerbahçe forması ile resmi maça çıkmadı.



SÜPER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE!



29 yaşındaki sağ beke başta Sivasspor olmak üzere Süper Lig'in yeni ekipleri, Samsunspor, Pendikspor ile Çaykur Rizespor teklifte bulundu.



Fenerbahçe'ye Antalyaspor'dan transfer edilen Sangare sarı lacivertli forma ile 50 maçta görev aldı. 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu 2 gol katkısı sağladı.



Milli sağ bek oyuncusunun Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi devam ediyor.



2019 yılında milli takıma seçilen oyuncu, 6 kez A Milli Takım formasını giydi.