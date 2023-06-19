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38 yaşındaki Gökhan Gönül'den flaş karar!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski kaptanı Gökhan Gönül futbol kariyerine son noktayı koyduğunu açıkladı.

Ekleme: 19.06.2023 - 16:18 Güncelleme: 19.06.2023 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Gökhan Gönül, profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

38 yaşında futbola veda eden Gönül, yaptığı açıklamada, “Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Bir futbolcu olarak; duygularımı, hatalarımı, heyecanımı çok yoğun yaşadığım bu 25 yılın ardından söyleyecek çok söz, seçmekte zorlandığım yüzlerce anı var. Bugün sadece, en samimi haliyle sizlere veda etmek istedim. Elimi ilk tutan Bursa Yolspor'daki hocalarımdan başlayarak, Gençlerbirliği, Hacettepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'daki tüm yol arkadaşlarıma emekleri için teşekkür eder; Başkanlarıma bana bu camiaların değerli formalarını giyme imkanı tanıdıkları için şükranlarımı sunarım.

Konuşmayı sevmeyen biri olmam nedeniyle zaman zaman zorluk çıkardığım tüm basın mensubu arkadaşlarıma, emekleri için teşekkür ederim. Zorlu çalışma koşullarına rağmen bana karşı anlayışınızı hiç eksik etmediniz, sağ olun. Hep yanımda olan aileme, dostlarıma, tüm futbol emekçilerine ayrıca teşekkür ederim.
En özel teşekkürü, sona sakladım.

Formayı her giydiğimde elimden geleni yaptım: ter döktüm, yeri geldi kanım döküldü. Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım. Bugün geride kalan 25 yılıma bakarak, tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum.

Tüm samimiyetimle, varlığınız, desteğiniz, kızdığınızda gösterdiğiniz samimi tepkiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepsi bu 25 yılın kendime sakladığım en güzel mirasıdır. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımla, Gökhan Gönül” ifadelerini kullandı.

Gökhan Gönül kariyer bilgileri:

Gökhan Gönül'ün kariyerinde, 1'i Beşiktaş, 2'si Fenerbahçe ile olmak üzere 3 Süper Lig şampiyonluğu, Fenerbahçe ile 2 Türkiye Kupası, 3 de Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Yıllar Takım Maç (Gol)

2002-2004 Gençlerbirliği 0 (0)
2003-2004 → Hacettepe (kiralık) 27 (5)
2004-2005 Hacettepe 21 (3)
2005-2007 Gençlerbirliği 0 (0)
2005-2007 → Hacettepe (kiralık) 44 (7)
2007-2016 Fenerbahçe 254 (10)
2016-2020 Beşiktaş 113 (8)
2020-2021 Fenerbahçe 21 (2)
2021-2023 Çaykur Rizespor 30 (1)
Toplam 510 (36)

Milli takım kariyeri
2007-2019 Türkiye 66 (1)
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