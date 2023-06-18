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Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Rekor ayrılık: Okan Buruk’un prensi Galatasaray tarihine geçecek…

Süper Lig'de sezona Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray, ligin ilk haftalarında oldukça düşük tempolu ve zorlu maçlar geçirse de sezon sonunda ipi göğüslemeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekipte şimdiden gelecek sezon hazırlıkları başlarken gündemin ana konusu ise transferler. Birçok genç oyuncusunun talipleri olan Galatasaray, bu transferlerden de rekor gelir bekliyor. Son olarak İtalyan basını, Okan Buruk'un prensi için flaş bir iddia ortaya attı.

Ekleme: 18.06.2023 - 00:39 Güncelleme: 18.06.2023 - 00:40 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de bir önceki sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, 2022-2023 sezonuna Okan Buruk yönetiminde başladı.

Yaz transfer döneminde kadrosunu dünya yıldızlarıyla takviye eden Aslan, ligin ilk haftalarında zorlansa da sezon sonunda ipi göğüslemeyi başardı.

Tarihi bir puan ortalaması elde eden Okan Buruk ve öğrencileri, birçok rekor kırarak 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna yapılacak takviyeleri de buna göre değerlendirmek istiyor. Bu sırada öncelikle Mauro Icardi ve Milot Rashica transferlerini bitirmek isteyen Galatasaray, kadrosundaki talibi olan futbolcularla da ilgileniyor. Bu sezon performansıyla adından söz ettiren isimlerin başında gelen Sacha Boey, birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alıyor.

Galatasaray'ın Fransız sağ beki, bu sezonki istikrarlı grafiği ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

Sacha Boey'in talipleri günden güne artarken, İtalyan basınından Tutto Mercato Web'e göre, genç futbolcuyla Juventus ilgileniyor.

Öte yandan Sacha Boey ile Arsenal, Tottenham, Newcastle gibi takımların da yıldız ismi takip ettiği biliniyordu. Galatasaray'ın ise Sacha Boey transferinden en az 20 milyon Euro gelir beklediği aktarıldı. Bu rakamlara transferin gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinde bir rekor elde edilecek. Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkan Boey, 1 gol atarken 4 de asist yapmıştı. Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! Rekor ayrılık: Okan Buruk’un prensi Galatasaray tarihine geçecek…
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