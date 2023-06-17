Ve Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı duyanları şaşırttı...

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Alex de Souza, kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Son olarak ülkesi Brezilya'da Avai'yi çalıştıran 45 yaşındaki genç teknik adam, Spor Toto Süper Lig' sürpriz bir takımla dönmeye hazırlanıyor.Futbola ülkesi Brezilya'nın takımlarından Coritiba'da başlayan Alex de Souza, 2004 yılında 4 milyon Euro bedel ile Fenerbahçe'ye transfer oldu.Sarı-lacivertli ekibe gelmeden önce birçok dünya devinin radarında olan yetenekli futbolcu, Türkiye'ye transferi ile geniş yankı uyandırmıştı.Kanarya'ya geldiği ilk günden beri taraftarı sevgilisi olan Alex, 9 sene çubuklu formayı terletti.Fenerbahçe'de transfer edildiği 2004-2005 sezonundan bu yana takımın vazgeçilmezi olan Brezilyalı futbolcu, 9. sezonunu geçirdiği takımda attığı ve attırdığı gollerle coşturduğu taraftarın gönlünde adeta taht kurdu.2004-2005 sezonu ile 2011-2012 sezonu arasındaki bölümde kazanılan 3 şampiyonluğa önemli katkılar yapan, 2006-2007 ve 2010-2011 sezonlarında iki kez ligin 'Gol Kralı' olan Alex, resmi maçlarda 340 kez giydiği Fenerbahçe formasıyla 171 gole imzasını attı.Süper Lig'in en tecrübeli isimleri arasında bulunan Brezilyalı futbolcu, toplam 242 maça çıkarken, 136 kez rakip fileleri havalandırdı.2012/13 sezonunun bitişiyle birlikte futbola başladığı Coritiba'ya geri dönen Alex de Souza, 2014/15 sezonuna kadar aktif olarak futbol oynadı.Bir kulübün efsanesi haline gelen ve hatta Kadıköy'e heykeli dikilen Alex, 1 Ocak 2015 tarihinde futbolu bıraktığını açıkladı.2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Brezilyalı efsane, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başladı.Burada harika işlere imza atan Alex, takımı ile çıktığı 19 karşılaşmada 2.11 maç başı puan ortalaması yakaladı.Ardından Brezilya ligi ekiplerinden Avai FC'nin başına geçen genç çalıştırıcı, çıktığı 18 maçta yalnızca 1.17 maç başı puan ortalaması yakalayabildi.Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza, Spor Toto Süper Lig devi ile anlaşma aşamasına geldi.Fenerbahçe ile adı anılan Vincenzo Montella ile vedalaşan Adana Demirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.TRT Spor'un haberine göre, Mavi Şimşekler'in başta Alex de Souza, Guti Hernandez ve Andrea Pirlo'yla temas kurduğu öğrenildi.