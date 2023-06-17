Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-74 yenen Anadolu Efes seriyi 3-0'a getirerek, 16. kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-0 öne geçerek 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.



Karşılaşmaya Larkin'in sayılarıyla başlayan ve 5-0 üstünlük kuran Anadolu Efes karşısında McCollum ve Kenan'la basketler bulan Pınar Karşıyaka 4. dakikada 8-7 öne geçti. İlk 5 dakikayı 13-10 üstün geçen Anadolu Efes, Micic'le etkili olduğu bölümde 9. dakika içinde Beaubois'nın 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya çıkardı: 28-20. Pınar Karşıyaka, son bölümde Vitto Brown ve McCollum'la 7-0'lık seri yakalamasına rağmen Anadolu Efes ilk periyodu 28-27 galip tamamladı.



İkinci periyodun başında da rakibine sayı şansı tanımayan Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown, Berkan ve Vitto Brown'un basketleriyle toplamda 13-0'lık seriyle 33-28 üstünlük kurdu. Vitto Brown'un 3 sayılık basketiyle 13. dakikada 6 sayılık (36-30) farkı yakalayan ev sahibi ekibe Beaoubois, Micic ve Furkan'la 8-0'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes, 16. dakikada 38-36 öne geçti. Son 2 dakikasına 44-43 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle girilen periyodu Anadolu Efes 48-46 önde bitirdi.



Üçüncü periyoda M'Baye ve Larkin'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 26. dakikanın başında farkı 8 sayıya çıkardı: 57-49. Marcus Brown, Angola ve Vitto Brown'la farkı indiren Pınar Karşıyaka, 28. dakikada McCollum'la 60-59 öne geçti. Micic'le tekrar 64-60 öne geçen Anadolu Efes periyodu 64-63 üstün tamamladı.



Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta son 4 dakikaya 71-71 eşitlikle girildi. Micic'in üste üste bulduğu 3 sayılık basketlerle son dakikaya 77-74 önde giren Anadolu Efes, müsabakadan 83-74 galip ayrıldı.



Final serisini 3-0 kazanan Anadolu Efes, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.



MAÇI HİDAYET TÜRKOĞLU YERİNDEN TAKİP ETTİ



Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti. Müsabakanın ilk dakikasında Pınar Karşıyakalı taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle hakemler tarafından anons yaptırıldı.

