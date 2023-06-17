  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,88 - 25,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-74 yenen Anadolu Efes seriyi 3-0'a getirerek, 16. kez şampiyonluğa ulaştı.

Ekleme: 17.06.2023 - 20:06 Güncelleme: 17.06.2023 - 20:11 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-0 öne geçerek 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

Karşılaşmaya Larkin'in sayılarıyla başlayan ve 5-0 üstünlük kuran Anadolu Efes karşısında McCollum ve Kenan'la basketler bulan Pınar Karşıyaka 4. dakikada 8-7 öne geçti. İlk 5 dakikayı 13-10 üstün geçen Anadolu Efes, Micic'le etkili olduğu bölümde 9. dakika içinde Beaubois'nın 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya çıkardı: 28-20. Pınar Karşıyaka, son bölümde Vitto Brown ve McCollum'la 7-0'lık seri yakalamasına rağmen Anadolu Efes ilk periyodu 28-27 galip tamamladı.

İkinci periyodun başında da rakibine sayı şansı tanımayan Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown, Berkan ve Vitto Brown'un basketleriyle toplamda 13-0'lık seriyle 33-28 üstünlük kurdu. Vitto Brown'un 3 sayılık basketiyle 13. dakikada 6 sayılık (36-30) farkı yakalayan ev sahibi ekibe Beaoubois, Micic ve Furkan'la 8-0'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes, 16. dakikada 38-36 öne geçti. Son 2 dakikasına 44-43 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle girilen periyodu Anadolu Efes 48-46 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda M'Baye ve Larkin'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 26. dakikanın başında farkı 8 sayıya çıkardı: 57-49. Marcus Brown, Angola ve Vitto Brown'la farkı indiren Pınar Karşıyaka, 28. dakikada McCollum'la 60-59 öne geçti. Micic'le tekrar 64-60 öne geçen Anadolu Efes periyodu 64-63 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan dördüncü periyotta son 4 dakikaya 71-71 eşitlikle girildi. Micic'in üste üste bulduğu 3 sayılık basketlerle son dakikaya 77-74 önde giren Anadolu Efes, müsabakadan 83-74 galip ayrıldı.

Final serisini 3-0 kazanan Anadolu Efes, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

MAÇI HİDAYET TÜRKOĞLU YERİNDEN TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti. Müsabakanın ilk dakikasında Pınar Karşıyakalı taraftarların küfürlü tezahüratları nedeniyle hakemler tarafından anons yaptırıldı.
CHP'li Mehmet Sevigen: Kemal Kılıçdaroğlu bir diktatör
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu seçim mesajı: Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe çok daha net göreceğiz
CHP'li Veli Ağbaba'dan küçük ortaklara 38 vekillik veren Kılıçdaroğlu'na tepki: Partiyi bu hale kim getirdiyse bedel ödemelidir
Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu: Araçlar suların içinde kaldı
Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü
İsveç tüm tuşlara basıyor! NATO için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'ten PKK çıkışı...
Kılıçdaroğlu cephesinden Murat Ongun’a sert tepki “Siyasete bu kadar meraklıysa…”
CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek'ten çarpıcı itiraf: CHP paralı trol ordusu besliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
HDP Temsilcilik Binası’na operasyon! Bebek katili terörist başı Öcalan’ın posteri çıktı
Cumhuriyet gazetesinde rüşvet skandalı sonrası kriz büyüyor: Yönetim o yazıdan rahatsız oldu! İşte sebebi…
Başkan Erdoğan'dan Berlusconi için makale! 'Geride silinmez izler bıraktı'
CHP’de oy krizi büyüyor! Partiye yakın isim açıkladı: Bir vekil daha var…
Ekrem İmamoğlu rest çekti! Kemal Kılıçdaroğlu’na süre verdi: Salı gününe kadar…
Avrupa'nın insanlık ayıbı! Facianın kan donduran detayları ortaya çıktı
YSK'dan yerel seçim ve elektronik oylama açıklamas! Tarih verdiler...
MİT'ten nokta operasyon! MLKP'nin sözde sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi
Yavaş’ın ilgisizliği esnafa kepenk kapattırıyor!
6 aylık 'İthal danışman' parasını aldı ve ayrıldı! CHP'de Rifkin fiyaskosu
Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor! İşte erken ödeme takvimi
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

İstanbullular dikkat! 20 ilçede elektrikler kesilecek

İstanbullular dikkat! 20 ilçede elektrikler kesilecek

İstanbul'un altı ilçesinde su kesintisi: 24 saat su verilemeyecek

İstanbul'un altı ilçesinde su kesintisi: 24 saat su verilemeyecek

Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları

Öğrencilerin YKS yorumları gülmekten kırdı geçirdi: İşte bu yılın en komik paylaşımları

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'

3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'