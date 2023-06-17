Başkan Erdoğan, Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.



Başkan Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Anadolu Efes takımını; taraftarıyla, sporcularıyla, teknik heyetiyle tüm Anadolu Efes camiasını tebrik ediyorum.





