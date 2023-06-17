Ali Koç'tan yeni teknik direktör hakkında flaş açıklama!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezon Türk bir teknik direktörle çalışacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gelecek sezon Türk bir teknik direktörle çalışacaklarını duyurdu.



Koç şu ifadeleri kullandı:



'Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hocayla yeni sezona başlamanın çok büyük risk olduğuna karar verdik. Anlaşma olmadan isim veremeyeceğim. Bizim önümüzdeki sezon hocamız Türk olacak. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız.'