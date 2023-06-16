Galatasaray'da ilk ayrılık! Süper Lig ekibiyle prensipte anlaştı

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk'un Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'la prensipte anlaştı.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ederken, sezonun ilk ayrılığı da belli oldu.



Sarı-Kırmızılılar'da tecrübeli file bekçisi Okan Kocuk, ligin yeni takımlarından Samsunspor ile el sıkıştı.



Karadeniz ekibi ile prensipte anlaşan 27 yaşındaki file bekçisi, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



