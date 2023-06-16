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Galatasaray'da ilk ayrılık! Süper Lig ekibiyle prensipte anlaştı

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk'un Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'la prensipte anlaştı.

Ekleme: 16.06.2023 - 17:19 Güncelleme: 16.06.2023 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ederken, sezonun ilk ayrılığı da belli oldu.

Sarı-Kırmızılılar'da tecrübeli file bekçisi Okan Kocuk, ligin yeni takımlarından Samsunspor ile el sıkıştı.

Karadeniz ekibi ile prensipte anlaşan 27 yaşındaki file bekçisi, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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