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Ricardo Quaresma Süper Lig'e geri dönüyor! Transferi resmen duyurdular...

Ülkemizde uzun yıllar Beşiktaş ve ardından Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, 2022 yazından beri kulüpsüz konumda yer alıyor. Süper Lig'de siyah-beyazlı forma ile büyük başarılara imza atan 39 yaşındaki futbolcu, lige duyanı şaşkına çeviren sürpriz bir takımla dönmeye hazırlanıyor.

Ekleme: 15.06.2023 - 09:46 Güncelleme: 15.06.2023 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Ülkemizde uzun yıllar Beşiktaş ve ardından Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, 2022 yazından beri kulüpsüz konumda yer alıyor. Süper Lig'de siyah-beyazlı forma ile büyük başarılara imza atan 39 yaşındaki futbolcu, lige duyanı şaşkına çeviren sürpriz bir takımla dönmeye hazırlanıyor.

Futbola Sporting altyapısında başlayan Ricardo Quaresma, henüz 20 yaşında büyük umutlarla Barcelona'ya transfer oldu.

La Liga'da beklentilerin altında kalan Portekizli futbolcu, yalnızca 22 maça çıkabilidi ve bir sonraki sezon 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Porto'ya transfer oldu.

Ülkesi Portekiz'de kendisini tekrardan bulan Q7, 4 sezon sonra 24.6 milyon Euro bedelle Inter'e transfer oldu.

Ricardo Quaresma Süper Lig'e geri dönüyor! Transferi resmen duyurdular...

Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Ricardo, bu başarıdan yalnızca bir sezon sonra Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

7.3 milyon Euro bonservis bedeli ile Kara Kartal'a katılan Portekizli yıldız, taraftarın sevgilisi haline geldi ve bu süreçte yalnızca 1 Türkiye Kupası kazanabildi.

Ricardo Quaresma Süper Lig'e geri dönüyor! Transferi resmen duyurdular...

2. DÖNEM

2013'te Beşiktaş'tan ayrılan Ricardo Quaresma, 2015/16 sezonunda tekrardan takıma geri döndü.

Yıldız futbolcu 2. baharında 2 Süper Lig şampiyonluğu kazanan takımda büyük bir rol oynadı.

2019'da Beşiktaş macerası sona eren yetenekli futbolcu sırasıyla; Kasımpaşa ve Guimaraes forması terletti ve 2022 yazından beri kulüpsüz

Ricardo Quaresma Süper Lig'e geri dönüyor! Transferi resmen duyurdular...

SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Ricardo Quaresma'nın, futbolu siyah beyazlı kulüpte noktalamak istediği iddia edildi.

Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre, kariyerini noktalamaya hazırlanan 39 yaşındaki tecrübeli isim, emekliliğinden önce 1 sezon daha Beşiktaş'ta oynamak için siyah beyazlılara mesaj gönderdi.

Beşiktaş yönetiminin, Quaresma ile ilgili son kararını önümüzdeki günlerde vereceği ifade edildi.

İlk kez 2010-2011 sezonunda kapısında girdiği Beşiktaş'ta 2 dönemde (2010-2013 ve 2015-2019) toplam 7 sezon forma giyen Ricardo Quaresma, siyah beyazlı formayla çıktığı 227 maçta 38 gol, 78 asist kaydederken 2 şampiyonluk kazandı.

Son olarak 2021-2022 sezonunda ülkesinin takımlarından Vitoria Guimares forması giyen Quaresma, Portekiz'de geçirdiği 2 yılın ardından geçen sezonu boşta geçirmişti.



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