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Galatasaray'da Leandro Paredes transferi bitmek üzere

Galatasaray'ın orta sahaya takviye etmek istediği Leandro Paredes'in kulübü PSG ile anlaşma sağlandı. Oyuncuyla görüşen sarı-kırmızılılar Arjantinli futbolcuyu da ikna etmek üzere.

Ekleme: 15.06.2023 - 14:19 Güncelleme: 15.06.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Orta saha arayışlarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'da, bir süredir gündemde yer alan Leandro Paredes konusunda önemli gelişmeler yaşandığı belirtildi.

Sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu da elinde bulunduran Juventus'un bu seçeneği kullanmayacağını belirten İtalyan basını, Galatasaray'ın bu transferde tüm rakiplerinin önüne geçtiğini yazdı.

PSG ikna oldu sıra futbolcuda

İtalyan basınına göre; sarı-kırmızılılar, Arjantinli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran PSG ile anlaşmaya varmış durumda. Hatta Galatasaray'ın Paredes'le transfer pazarlığına başladığı ve arada sadece 1 milyon euroluk bir pürüz kaldığı öne sürüldü.

Serie A'da bu sezon 25 maça çıkan Paredes, 52 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giydi ve büyük bir tecrübeye sahip.

Torreira - Paredes ikilisi...

Galatasaray yönetimi, yıllık 2-2.5 milyon euro maaş bandında bu işi bitirmeye çalışıyor. Oyuncunun bonservisi dışında bir de imza parası üzerinde konuşulduğu öğrenildi.

Oliveira'nın son haftalardaki performansını beğenmeyen teknik direktör Okan Buruk, Portekizli futbolcuyu kulübeye çekerek, merkezde Torreira ve Paredes'le birlikte güçlü ve tempolu bir hat oluşturmak istiyor. Oliveira'yla ilgili de önümüzdeki günlerde bir sürpriz yaşanabileceği, gelen haberler arasında.
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