Flaş iddia! Galatasaray ünlü golcüyü kadrosuna katıyor

Galatasaray, Moussa Dembele transferinde aşama kaydetti. Sarı-kırmızılılar, Fransız golcü için son detayları görüşüyor.

Galatasaray, Franısz ekibi Olimpik Lyon ile sözleşmesi sona eren Moussa Dembele için gün sayıyor.



TRT Spor'un iddiasına göre; Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki santrfor için önemli aşama kaydetti. Transferde son mali şartların konuşulduğu bilgisine ulaşıldı.



Lyon 5 yıl önce Moussa Dembele transferi için Celtic'e 22 milyon Euro ödemişti. Fransız ekibiyle toplam 172 maça çıkan Dembele 70 gol, 19 asistlik istatistik yakaladı.



Moussa Dembele kimdir?



Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 74 kilo olan Moussa Dembele, Sağ ayağını kullanmaktadır.



Profesyonel kariyerine 2013 yılında Fulham kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Celtic, Lyon ve Atlético Madrid kulüplerinde oynadı.