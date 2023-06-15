  • USD: 23,60 - 23,64
  • EURO: 25,48 - 25,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Büyük sürpriz! Tolgay Arslan'ın yeni adresi şaşırttı

Avustralya ekibi Melbourne City, İtalya'nın Udinese takımından Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı.

Ekleme: 15.06.2023 - 14:19 Güncelleme: 15.06.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Melbourne City Kulübü, Udinese'deki sözleşmesinin sonuna gelen Tolgay ile 2 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

Borussia Dortmund'un altyapısında yetiştikten sonra profesyonel kariyerine Hamburg'da başlayan Almanya doğumlu Türk futbolcu, daha sonra Alemannia Aachen, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydi. Beşiktaş'ta iki lig şampiyonluğu yaşayan Tolgay, 2020'de Udinese'ye transfer oldu. Üç sezon forma giydiği Udinese'de 101 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 5 gol kaydetti.

Transfer açıklamasında görüşlerine yer verilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 'Türkiye'de Beşiktaş'ta oynarken içimden bir ses, 'Bir gün Avustralya'da oynayacağım' diyordu. Üç çocuğum var ve aile olarak Udinese'den sonra yeni bir şeyler yapmaya karar verdik. Avustralya'ya gelme kararından çok memnunum. Benim için 'Melbourne ya da hiç' durumu vardı. Melbourne City'nin oyun stilini ve maçları domine etme şeklini seviyorum. Melbourne'de üç amcam var. Bu yüzden burada zaten küçük bir ailem olacak. City'de iyi bir aile ortamı var. Takım arkadaşlarım ve taraftarlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 12. kalkınma planını ekim ayında Meclis'e sunmayı planlıyoruz
Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'e NATO'dan soğuk duş! Garanti veremeyiz
Fondaş Cumhuriyet'te yaşanan krizde yeni perde! Rüşvet skandalını doğruladı, görevden alındı
Hedef tek haneli enflasyon! Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken mesaj
Melike Şahin’in LGBT propagandası tepki topladı. Konseri iptal edildi!
19 ilçe il oluyor! AK Parti hazırlıklara başladı: İşte il olmaya aday ilçeler...
Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti
İstanbul’un o ilçesi diken üstünde! Vatandaş isyan etti: ‘Defalarca İBB’ye başvurduk ama…’
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu usulü değişim! Tepki çeken isimlere yapacağı görevlendirmeler partilileri kızdırdı
Kabine Toplantısı sonrası Bakanlık harekete geçti: Fahiş otomobil için flaş adım!
Ankara’da otobüs göle dönen yoldan geçti, beton bariyeri yıkan su evlere hasar verdi
Erdoğan'ın sözleri dünyada manşet: Başmüzakerecinin Türkiye açıklaması İsveç'te soğuk duş etkisi yaptı
AKINCI'dan bir ilk daha: Hedefe tam isabet
MSB duyurdu! Suriye'de 16 terörist etkisiz
İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti
ABB Başkanı Mansur Yavaş’a suç duyurusu! Denetim raporunda usulsüzlük
Yine metrobüs arızalandı! Çok uzun kuyruklar oluştu
CHP'de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu'na ne söyledi?
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ve sonuçlarını açıkladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

THY zirvedeki yerine korudu! 'Türkiye'nin en değerli markası'

THY zirvedeki yerine korudu! 'Türkiye'nin en değerli markası'

Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor