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Ayrılık sonrası Jesus'tan ilk açıklama! Ali Koç'un o sözleri...

Jorge Jesus’tan Fenerbahçe kariyerinin ardından ilk açıklama geldi. Deneyimli teknik adam, “Harika bir şehirden ve beni seven bir kulüpten ayrıldım” şeklinde konuştu.

Ekleme: 15.06.2023 - 16:13 Güncelleme: 15.06.2023 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Jorge Jesus, ayrılığı sonrası ilk röportajını Portekiz basınına verdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, “Fenerbahçe’yi asla unutmayacağım” dedi.

Türkiye'de teknik direktörlük yapmanın güzel bir deneyim olduğuna dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Şimdi haziran sonuna kadar neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Fenerbahçe'yi asla unutmayacağını da vurgulayan Jesus, "Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi." ifadesini kullandı.

Portekizli teknik adam, sezon içinde gelen teklifler hakkında da konuştu.

Jorge Jesus, “Hayalim bir milli takımla Dünya Kupası’nda yer almaktı. Fenerbahçe taraftarları için benim ayrılmamı görmeleri kolay olmazdı. Fenerbahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim” dedi.
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