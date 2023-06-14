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Fenerbahçe Bruma ile yollarını ayırıyor

Braga, Fenerbahçe'den kiraladığı ve performansından memnun olduğu Armindo Bruma için sarı-lacivertli takımın kapısını çaldı.

Ekleme: 14.06.2023 - 15:20 Güncelleme: 14.06.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Portekiz ekibi Braga, Fenerbahçe'den kiraladığı Bruma'yı bonservisiyle renklerine bağlamaya çok yakın.

Portekizli futbolcu, Braga'da bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, 4,5 milyon euro karşılığında Braga ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Portekizli yıldızı PSV'ye 4,2 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.
Bu sezon Portekiz Ligi'nde 16 maça çıkan Bruma, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

Portekizli hücum oyuncusunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar mukavelesi bulunuyordu.
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