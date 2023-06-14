Atiba Hutchinson futbolu bıraktı

Beşiktaş'ta 10 sezon forma giyen ve takımın efsaneleri arasında adını yazdıran Kanadalı Atiba Hutchinson, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

2013 yılından beri Beşiktaş formasını terleten Atiba Hutchinson, futbolu bırakma kararı aldı.



Beşiktaş ile sözleşmesi biten Atiba, geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçı sonrası taraftarlara veda etmişti.



10 yılda 5 kupa



Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasını giydiği 10 sezında 5 kupa kazandı.



Tecrübeli isim 3 şampiyonluk yaşarken, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşadı.



Atiba, Beşiktaş'ta 334 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 27 gol atarken, 37 asist yaptı.