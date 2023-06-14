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Beyaz Gazete
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Atiba Hutchinson futbolu bıraktı

Beşiktaş'ta 10 sezon forma giyen ve takımın efsaneleri arasında adını yazdıran Kanadalı Atiba Hutchinson, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Ekleme: 14.06.2023 - 10:58 Güncelleme: 14.06.2023 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
2013 yılından beri Beşiktaş formasını terleten Atiba Hutchinson, futbolu bırakma kararı aldı.

Beşiktaş ile sözleşmesi biten Atiba, geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçı sonrası taraftarlara veda etmişti.

10 yılda 5 kupa

Atiba Hutchinson, Beşiktaş formasını giydiği 10 sezında 5 kupa kazandı.

Tecrübeli isim 3 şampiyonluk yaşarken, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Atiba, Beşiktaş'ta 334 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 27 gol atarken, 37 asist yaptı.
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