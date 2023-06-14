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Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de kulüp tarihine geçecek…

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin geleceği olarak görülen Arda Güler'in talipleri artmaya devam ediyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla oynadığı tüm maçlarda adından söz ettirmeyi başaran genç yıldızın, yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu biliniyor. Birçok dünya devinin transfer listesinde olduğu bilinen Arda Güler için konuşulan ücretler de rekor niteliğinde. Son olarak çıkan haberde ise bir dünya devinin girişimleri hızlandırdığı belirtildi.

Ekleme: 14.06.2023 - 11:08 Güncelleme: 14.06.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de son olarak Jorge Jesus yönetiminde çalışan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunu ikinci sırada tamamladı. İyi başladığı sezonun sonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Kanarya, Süper Lig şampiyonluğunu da Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe'de sezonun en büyük kazanımlarından birisi de Arda Güler olarak görüldü.

Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de kulüp tarihine geçecek…

Henüz 18 yaşındaki genç yıldız, forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Milli takıma kadar yükselen Arda Güler'in, birçok dünya devi kulübün transfer listesinde olduğu biliniyor. Genç futbolcuyu bu yaz elinde tutmaya çalışacak olan Fenerbahçe, Arda Güler için oldukça yüksek bonservis teklifleri bekliyor.

YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

Tuttomercato'nun haberine göre, 18 yaşındaki futbolcunun, Paris Saint-Germain'in bu yaz en büyük hedeflerinden biri olduğu aktarıldı. Öte yandan haberde PSG'nin Arda Güler temaşalara başladığı ve girişimlerini hızlandırdığı da yazıldı.

Arda'nın yeteneği ile uluslararası alanda en fazla bilenen "Wonderkid"lerden biri olduğu kaydedildi.

Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de kulüp tarihine geçecek…

"MÜKEMMEL BİR TEKNİĞE SAHİP"

Arda Güler'in, genç yaşına rağmen Fenerbahçe gibi baskının çok fazla olduğu bir takımda önemli bir konumda olduğu belirtildi.

Milli futbolcunun, bu sezon 27 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performansla oynadığı hatırlatıldı. Ayrıca Arda'nın şimdiye kadar toplamda 43 resmi maçta Fenerbahçe formasını sırtına geçirdiği vurgulandı.

Arda Güler’in yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de kulüp tarihine geçecek…

Arda'nın özelliklerine de değinilirken, genç ismin mükemmel bir tekniğe sahip olduğu aktarıldı. Genç futbolcunun; oyun kurucu, kanat ve ikinci forvet olarak görev alabildiği ifade edildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Arda Güler'in adı; Bayern Münih, Borussia Dortmund, Newcastle United, Ajax, Barcelona gibi ekiplerle de anılıyor.


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