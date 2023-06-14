A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Letonya ve Galler maçı öncesi Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Milli Takım’ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.



Çağlar, A Millî Takımımızın Riga’ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.



