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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe ile adı anılan Sergen Yalçın, iddialar üzerine açıklamada bulundu. Başarılı hoca, "Teklif gelirse oturur konuşuruz" dedi.

Ekleme: 13.06.2023 - 14:34 Güncelleme: 13.06.2023 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
2022-2023 sezonunda Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan, Türkiye Kupası’nda ise şampiyonluğa ulaşarak dokuz yıllık kupa hasretini bitiren Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları başladı.

Jorge Jesus ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran sarı-lacivertli ekip, teknik direktör arayışını bir an önce sonlandırmak istiyor.

3 hoca aday

Sarı-lacivertliler; Vincenzo Montella, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın ile görüşme halinde. Bu üç isimden öne çıkan aday ise Sergen Yalçın.

Yalçın’la görüşmelerinde ciddi yol alan yöneticiler, tecrübeli teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

2021-2022 sezonunun ortasında Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmayan Yalçın da Fenerbahçe’nin teklifine oldukça sıcak.

"Teklif gelirse oturur, konuşuruz"

Sports Digitale'nin haberine göre; Sergen Yalçın, sarı-lacivertliler hakkında şunu söyledi:

Fenerbahçe'den kimse beni aramadı. Teklif gelmesi durumunda, oturur konuşuruz.

2 kupa kazandı

Hatırlanacağı üzere Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
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