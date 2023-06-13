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Beyaz Gazete
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Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray'ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...

Sezon başında göreve başladığı Fenerbahçe'de şampiyonluğa ulaşamamasına karşın Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, finalin ardından sarı-lacivertlilerden ayrıldığını açıklamıştı. Fenerbahçe de yayınladığı mesajda Jorge Jesus'a teşekkür etmişti. Bu gelişmelerden sonra Jesus'un yeni takımı belli olurken, tecrübeli teknik adam transfere hızlı başladı. Jorge Jesus, yeni takımına ilk transfer olarak Galatasaray'ın yıldızını getiriyor.

Ekleme: 13.06.2023 - 10:35 Güncelleme: 13.06.2023 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
Sezon başında göreve başladığı Fenerbahçe'de şampiyonluğa ulaşamamasına karşın Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, finalin ardından sarı-lacivertlilerden ayrıldığını açıklamıştı. Fenerbahçe de yayınladığı mesajda Jorge Jesus'a teşekkür etmişti. Bu gelişmelerden sonra Jesus'un yeni takımı belli olurken, tecrübeli teknik adam transfere hızlı başladı. Jorge Jesus, yeni takımına ilk transfer olarak Galatasaray'ın yıldızını getiriyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i mağlup ederek sezonu kupayla tamamlamıştı.

Kupa zaferinin ardından sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, sözleşmesinin sona erdiğini ve Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklamıştı.

Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray'ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...

"HER MAÇTA BANA SEVGİ GÖSTERDİLER"

Jesus açıklamasında, "Hem Fenerbahçe tarihinde hem benim kariyerimde önemli oldu bu kupayı kazanmak. Ligde de sondan bir önceki haftaya kadar savaşımızı sürdürdük. Kupayı kazanmamız bizim için önemli.

Buradan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için. Taraftarlarımıza da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Her maçta bana sevgi gösterdiler.

"AYRILCAĞIMI BAŞKANA SÖYLEDİM"

Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim.

Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede büyük bir trajedi yaşandı, Türk halkının ne kadar büyük, ne harika bir halk olduğunu gördüm. Duygu dolu bir halk. Umarım tekrardan görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.

Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray'ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...

FENERBAHÇE'DEN VEDA MESAJI

Jesus'un vedasının ardından Fenerbahçe de Portekizli teknik adama teşekkür etti ve "Bugün itibarıyla 2022-23 Futbol Sezonunda Takımımızın Teknik Direktörlüğünü üstlenen Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermiş ve kendisi ile yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Jorge Jesus'a bugüne dek ortaya koyduğu tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Jorge Jesus." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİYOR

Sarı-lacivertlilerle yollarını ayıran Jorge Jesus'un yeni takımı ise belli olmuş ve Portekizli teknik adam, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla anlaşmıştı.

GALATASARAY'IN YILDIZINI ALIYOR

2018-19 sezonunda çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e geri dönen Jorge Jesus, transfere ise hızlı başladı.

Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray'ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...



Transfer döneminde Suudi kulüpleri para saçıp piyasayı allak bullak ederken Jesus da rotayı Mauro İcardi olarak çizdi.

PSG ile 1 yıl kontratı kalan oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini kulüp yönetimine ileten Jesus, Türkiye'den başka yıldızlara da kanca atacak.


Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray'ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...

3 YILLIK SÖZLEŞME

Al Hilal kariyerinde Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazanan deneyimli teknik adam, bu kez lig şampiyonluğu hedefini koyarken takımının ilk ismini de İcardi olarak belirledi.

Oyuncuya yıllık 25 milyon Euro'luk bir teklif yapılacağı iddia edilirken sözleşmenin ise 3 yıllık olacağı vurgulandı.

Jorge Jesus, yeni takımına Galatasaray'ın yıldızını alıyor! 25 milyon Euro ödeyecekler...

Galatasaray'la şampiyonluk sevinci yaşayan Arjantinli forvet, forma giydiği 26 maçta 23 gol atıp 8 de asist yaptı.



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