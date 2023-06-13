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Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un güncel borcunu açıkladı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Doğan, Trabzonspor'un güncel borcunun 3 milyar 32 milyon TL olduğunu duyurdu.

Ekleme: 13.06.2023 - 15:35 Güncelleme: 13.06.2023 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'un 25-26 Mart'ta açıklanan borcu 2 milyar 836 milyon TL'ydi. Şu anda toplam borucumuz 3 milyar 32 milyon TL civarında. Çok net ifade etmek istiyorum. Trabzonspor'un gelirleri, giderlerini karşılamıyor" dedi.

Doğan, "Mart sonu borçsuzluk yazısı 18 milyon Euro'ydu. Trabzonspor'un ihtar çeken oyuncularına bu borçlar ödenmeseydi yaklaşık 50-55 milyon Euro bir zararımız olacaktı. Bu rakam borca da eklenseydi nasıl bir kaosla karşılaşacağımızı tahmin etmek istemiyorum. Çok büyük zorluklara katlanarak bu işe giren yönetim kuruluna teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"24 MİLYON EURO'LUK BORÇ ÖDEDİK"

Göreve geldikleri günden itibaren 24 milyon Euro ödeme yaptıklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Geldiğimizden beri 24 milyon Euro'luk borç ödedik. Bir kısmını sponsorlarla bir kısmını da yöneticilerimizle ödedik. Bayrama kadar Trabzonspor yönetiminin bulması gereken 15 milyon Euro var" diye konuştu.

Takım bütçesini 25 milyon Euro'da tutmak istediklerini belirten Trabzonspor Başkanı, "Şu anda futbol takımının net bütçesi 24.5 milyon Euro'ya düşmüş durumda. Hedefimiz takım bütçemizi 25 milyon Euro'larda tutmak. Taraftarlarımızı anlıyorum. Trabzonspor her zaman zirveye oynayan bir takım yaratmak zorunda. Biz bunların da bilincindeyiz. sahada her zaman mücadele veren dimdik bir takım kurmak niyetindeyiz. İşimiz daha öncekinden daha zor bunun da altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK BELGESELİ GELİYOR

Forma lansmanı tarihini de açıklayan Ertuğrul Doğan, "Forma lansmanımız 24 Haziran'da gerçekleşecek. Türkiye'de daha önce yapılmamış. Dünyada da eşi hiç görülmemiş bir tanıtım olacak" dedi.

Şampiyonluk belgeseli hazırlandığından da bahseden Doğan, "Şampiyonluk belgeseli önümüzdeki Trabzonspor'un kuruluş tarihinde yayımlayacağız. Artık son aşamaya gelindi. Herkes tarafından konuşulacak bir belgesel oldu" açıklamasını yaptı.
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