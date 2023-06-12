Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe! 9 yıllık kupa hasreti sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i 2-0 yenerek 9 yıllık kupa hasretine son verdi ve kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan final mücadelesinde Fenerbahçe, maçın henüz 47. saniyesinde Arda Güler'in kazandığı topun ardından verdiği enfes pasla Batshuayi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Belçikalı oyuncu soğukkanlı bir şekilde kaleciden sıyrılarak topu ağlarla buluşturdu.



Batshuayi'nin bu sayısı, sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası finallerinde attığı en erken gol olarak tarihe geçti.



Karşılaşmanın 29. dakikasında Arda Güler, sağ kanattan bindirme yapan Arao'nun koşu yoluna pasını attı. Brezilyalı oyuncunun yaptığı ortada Başakşehir kalecisi Muhammed topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak Michy Batshuayi'nin önünde kaldı. Golcü isim kariyerinin en kolay gollerinden birini atarak skoru 2-0 yaptı.



Maçın 67. dakikasında Başakşehir'de Adnan Januzaj ağları buldu ancak hakem Attila Karaoğlan, pozisyonun öncesinde Keny'nin İrfan Can Eğribayat'a faul yaptığını tespit etti ve gol geçerli sayılmadı.



Fenerbahçe, bu sonuçla tarihindeki 7. Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-lacivertliler aynı zamanda 9 yıldır süren kupa hasretine son vererek taraftarlarını sevindirdi.



Başakşehir cephesi ise kupayı 2. kez finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. İstanbul ekibi daha önce 2016-17 sezonunda Konyaspor ile kupa finalinde karşılaşmış ve penaltılar sonucunda da kupayı rakibine kaptırmıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Erdoğan paylaştığı mesajda "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahce'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



