Zaha baş döndürücü teklif için kararını verdi! F.Bahçe sevinecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'la mukavelesi sona eren Wilfred Zaha'nın yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak ediliyor.Adı birçok kulüple anılan ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'dan gelen baş döndürücü teklifle ilgili kararını verdi.Guardian'da yer alan haberde İngiliz oyuncunun yıllık 30 milyon sterlinlik teklife olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü. Haberde Zaha'nın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği vurgulandı.Sakatlığı nedeniyle sezonun son bölümünde forma giyemeyen Zaha, bu sezon Crystal Palace formasıyla 28 maçta görev alırken skora 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.30 yaşındaki hücumcuya Avrupa'dan PSG, Atletico Madrid, Chelsea, Arsenal gibi gibi takımların da ilgisi bulunuyor.