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Beyaz Gazete
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Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı İstanbul Boğazı'nda

Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olan Galatasaray'ın sarı-kırmızılı bayrağı Boğaz'da dalgalanmaya başladı.

Ekleme: 12.06.2023 - 15:08 Güncelleme: 12.06.2023 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Ligi'ni 88 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Yıllardır geleneksel hale gelen uygulama bu sezon da devam etti. Sarı-kırmızılıların bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

En son 2019'da asıldı

Galatasaray en son 2019 yılında bayrağını köprüye asmıştı.

Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı İstanbul Boğazı'nda
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