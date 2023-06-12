Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı İstanbul Boğazı'nda

Spor Toto Süper Ligi'ni 88 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan etti.Yıllardır geleneksel hale gelen uygulama bu sezon da devam etti. Sarı-kırmızılıların bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.Galatasaray en son 2019 yılında bayrağını köprüye asmıştı.