İşte 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarına gidecek takımlarımız! Türkiye'den kaç takım gidecek?

Süper Lig'de 2022-23 sezonu sona erdi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele edecek. Diğer yandan dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe şampiyon oldu ve Avrupa kupalarına gitme şansı elde etti. Peki 2023-24 sezonunda Türkiye'den kaç takım Avrupa'ya gidecek? İşte o takımlar...

Süper Lig'de zorlu 2022-23 sezonu sona erdi. Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamladı ve önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için mücadele edecek.



Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali sonrası Avrupa'ya gidecek takımlarımız da netleşti. Final maçında Fenerbahçe, rakibi Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve 9 yıllık kupa hasretine son vererek şampiyon oldu.



Fenerbahçe'nin şampiyon olmasından sonra gözler Türkiye'den önümüzdeki sezonda Avrupa kupalarına kaç takımın gideceğine çevrildi.



Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, üçüncü sıradaki Beşiktaş ve dördüncü sıradaki Adana Demirspor'un da Avrupa yolu netleşmiş oldu.



2023-24 sezonunda Avrupa turnuvalarında toplamda 4 takımımız boy gösterecek. Süper Lig'in ve Türkiye Kupası'nın sona ermesinden sonra Avrupa'ya gidecek 4 takım da belli oldu.



Buna göre; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda mücadele edecek.



YENİ SEZONDA AVRUPA KUPALARINA GİDECEK TAKIMLARIMIZ



Galatasaray - Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu



Fenerbahçe - Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu



Beşiktaş - Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu



Adana Demirspor- Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu



ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?



Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turu maçları 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak. 3. ön eleme turu maçları ise 10-17 Ağustos tarihlerinde yapılacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak takımların belli olacağı play-off turunda ise maçlar 24 ve 31 Ağustos'ta oynanacak. Konferans Ligi'nde ilk maçlar 21 Eylül'de yapılacak.