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Icardi'ye 20 milyon euro

Galatasaray'da müthiş bir sezon geçiren Mauro Icardi'ye Bayern Münih ve Roma'nın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Taawon talip olurken, Arjantinli yıldıza 20 milyon euronun üzerinde maaş teklif etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar ise oyuncuyu ikna etmek için şartlarını zorluyor.

Ekleme: 12.06.2023 - 11:45 Güncelleme: 12.06.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'la başarılı bir sezon geçiren Mauro Icardi'nin talipleri her geçen gün artıyor. Sezon başında Fransız ekibi Paris Saint Germain'den bir yıllığına kiralanan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Icardi, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa, Amerika ve Arabistan'dan birçok takımı peşine taktı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon; Icardi ile yakından ilgilenirken, Arjantinli oyuncuyu yıllık 20 milyon euronun üzerinde bir maaş teklifiyle ikna etmeyi planlıyor. Suudi Arabistan ekibi ayrıca Icardi'nin bonservisini elinde bulunduran PSG'ye yüklü bir ücret teklif etmeye hazırlanıyor.

Yıldız futbolcuyla ayrıca Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan Roma ilgileniyor.

Galatasaray şartları zorlayacak

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Icardi'nin transfer edilmesi için tüm şartları zorlayacak. Arjantinli yıldızın transferi için sponsor dahi bulan Özbek, Erden Timur'a görüşmelerde tam yetki verdi. Galatasaray, Icardi'nin hem İstanbul'da mutlu olması hem de taraftarla inanılmaz bir bağ kurmasını koz olarak kullanacak.

Henüz karar vermedi

Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili henüz bir karar almadı. Türkiye'de ve Galatasaray'da oynamaktan mutlu olan Arjantinli yıldız, kendisine gelen tüm teklifleri topladıktan sonra değerlendirmeye alacak. Önceliği maaş olmayan Icardi, sarı-kırmızılı takımın gelecek sezonki planlamasına bakacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için sıkı bir kadro kurması halinde Icardi'nin transferinin kolaylaşacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.
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