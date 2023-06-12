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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar

DHA'nın haberine göre; Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra teknik adamlık koltuğuna Vincenzo Montella oturacak.

Ekleme: 12.06.2023 - 20:41 Güncelleme: 12.06.2023 - 20:42 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı. Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi. Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

ZAJC İLE YENİDEN MASAYA OTURULACAK

Sarı-lacivertlilerde birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Valencia ve Zajc ile kiralık anlaşması tamamlanan Alioski'nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece Miha Zajc'ın yeniden masaya oturma ihtimali çok yüksek. Jesus'tan istediği kadar süre alamayan Zajc'ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.

İRFAN CAN'IN DURUMU NET DEĞİL

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin durumu belirsizliğini koruyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 42 maçta görev yapan İrfan Can, takımına 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Bu sezon zaman zaman Fenerbahçe taraftarlarından tepki gören İrfan Can'ın başkan Ali Koç ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Hem İrfan Can hem de Fenerbahçe'yi tatmin edecek bir teklif olması durumunda, Kahveci'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakılacak. Bu karar yeni takımın gelmesi sonrası daha da netleşecek.
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