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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belirlendi.

Ekleme: 12.06.2023 - 16:50 Güncelleme: 12.06.2023 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım kaptanı Bahar Çağlar Ökten, geçirdiği sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki 12 kişilik kadro şöyle:

Alperi Onar, Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Teaira McCovan, Meltem Yıldızhan, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner, Elif Bayram, Sevgi Uzun, Tilbe Şenyürek, Derin Erdoğan.

Ay-yıldızlılar, Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde yapılacak şampiyonada D Grubu'nda Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile mücadele edecek. Grup maçlarını Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynayacak milliler, ilk müsabakasını 15 Haziran Perşembe günü Sırbistan'a karşı oynayacak. A Milli Takım, 16 Haziran Cuma günü Macaristan ve 18 Haziran Pazar günü Slovakya ile karşılaşacak.


A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

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