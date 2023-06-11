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Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk İlkay Gündoğan oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Inter'i 1-0 mağlup etmesiyle İngiliz ekibinin kaptanı İlkay Gündoğan kupayı kazanan ilk Türk oldu.

Ekleme: 11.06.2023 - 00:55 Güncelleme: 11.06.2023 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Manchester City forması giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ile Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi.

Manchester City'nin Inter'ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti.

Kupa İlkay Gündoğan'ın ellerinde yükseldi

İlkay Gündoğan, 2012-2013 sezonunda da Borussia Dortmund formasıyla final oynamış ancak Bayern Münih'in 2-1 kazanmasıyla sahadan kupasız ayrılmıştı.

"Devler Ligi"nde daha önce Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamamıştı.

"Kaptan olarak kupayı kazanmak bambaşka bir gururmuş"

Manchester City'nin takım kaptanı İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi kupasının kazanılmasının ardından konuştu.

Deneyimli futbolcu, şunları söyledi:

"Çok mutluyuz. Az önce olanları kelimelere dökmek çok zor. Her iki takım için de zordu. İlk yarıda elimizden gelenin en iyisini yapamadık. Tereddüt ettik. İkinci yarıda daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Muhtemelen yüzde 50-50 bir maç oldu. Golü bulduğumuz için çok şanslı hissediyoruz."

İlkay, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Üzerimizde baskı vardı ama bu takım baskıyı en iyi şekilde kaldırabilecek yapıda. Bu duyguyu tarif edemeyiz. Ülkemizde bu kupayı kaldırmak büyük bir gurur. Hayatımda hep sahada en kolay şeyleri en yüksek seviyede yapmaya çalışıyorum. Çok fazla heyecanlanmamaya çalışıyorum. Bu gece burada kaptan olarak kupayı kazanmak bambaşka bir gururmuş."

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk İlkay Gündoğan oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk İlkay Gündoğan oldu




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