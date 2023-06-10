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Inter'i yenen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Ekleme: 10.06.2023 - 23:58 Güncelleme: 11.06.2023 - 00:00 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz ekibi Manchester City ile Siomene Inzaghi'nin öğrencileri İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği dev mücadelede kazanan Rodri'nin 68. dakikada attığı golle 1-0'lık skorla Manchester City oldu. Bu sonuçla İngilizler ilk kez Devler Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Manchester City, henüz 6. dakikada tehlikeli oldu. Bernardo Silva'nın şutu az farkla dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında tempo yükselmezken, 35. dakikada bir sakatlık yaşandı. Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne sakatlandı ve 36. dakikada yerini Phil Foden'a bıraktı. Chelsea'ye karşı 2021 yılında oynanan finalde de sakatlanan Belçikalı yıldız, oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda bu kez Inter'de bir sakatlık yaşandı. İtalyan ekibinin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, sakatlandıktan sonra yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.

Inter, 58. dakikada etkili geldi. Lautaro Martinez, savunmanın hatası sonrası karşı karşıya pozisyonda kaleci Ederson'u geçemedi.

Manchester City, aradığı golü 68. dakikada buldu. Gelişen atak sonrası rakip ceza sahasında penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Rodri, takımını öne geçirdi.

Inter, Manchester City'nin golünün ardından 2 dakika sonra gole yaklaştı. Ceza sahasında yaşanan karambol sonrası DiMarco'nun yaptığı kafa vuruşu üst direkten geri döndü.

Manchester City ilki yaşadı

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın hücumları sonuç vermedi. Manchester City, finalde Inter'i 1-0'lık skorla mağlup etti. İngiliz ekibi, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 84. dakikada oyundan çıktı. Manchester City'de İlkay Gündoğan maçın 90 dakikasında süre aldı.
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