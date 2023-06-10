UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası sahibini buluyor! Dev Manchester City-Inter finalinde ilk 11'ler belli oldu...

Kulüpler düzeyinde en prestijli turnuva olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün İstanbul'da oynanacak finalde belli oluyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Kulüpler düzeyinde en prestijli turnuva olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün İstanbul'da oynanacak finalde belli oluyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...



İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de karşılaşacak. Finalde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor.



Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesi 11'ler belli oldu:



Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, B. Silva, Grealish, Haaland



Inter: Onana, Dumfries, Dzeko, Bastoni, Martinez, Acerbi, Hakan Çalhanoğlu, Di Marco, Darmian, Brozovic.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak.



Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek.



Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak. Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak.



CİTY İLK, INTER 4'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE



"Devler Ligi" finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor.



İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.



Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.



72 BİN TARAFTAR STADYUMDA



UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı.



Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak.