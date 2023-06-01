Wanda Nara'dan Icardi açıklaması

Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belli oluyor. Arjantinli oyuncunun menajeri ve eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından veda niteliğinde bir mesaj yayınladı.Icardi'nin Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili paylaşımlar yapan Wanda Nara son olarak oyuncunun geleceği hakkında açıklamada bulundu.Sarı-kırmızılı camiaya teşekkür eden Wanda Nara şunları yazdı:Tüm Galatasaray taraflarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız.Mauro Icardi, şampiyonluğun ilan edildiği Ankaragücü maçı sonrasında geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli yıldız Galatasaray'da kalmak istediğini söylemişti.Buraya geldiğimde amacım şampiyonluğu almaktı. Amacımız zaten buydu. Sonunda amacımıza ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Hem hocamız hem Erden Bey çok yardımcı oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim hepsine. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var. Ona odaklanacağız. Sonra tatile gideceğim. Tatilden sonra göreceğiz. Başka bir kulüple kontratım var. Şartların konuşulması konuşuluyor. Ben burada çok mutluyum.