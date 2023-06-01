Marek Hamsik futbolu Trabzonspor'da bırakacağını açıkladı!

Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak futbolcusu Marek Hamsik, sezon sonunda futbolculuk kariyerini bitireceğini açıkladı.

Trabzonspor'un 35 yaşındaki Slovak futbolcusu Marek Hamsik, sezon sonunda futbolculuk kariyerini bitireceğini açıkladı.



Düzenlediği basın toplantısında konuşan Hamsik, Trabzonspor'un kendisinin son kulübü olacağını belirterek, "Trabzonspor benim son takımım olacak ve hafta sonu son iç saha maçına çıkacağım. Oynadığım bütün futbol kulüplerine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum." ifadelerini kullandı.