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Galatasaray dev teklifi reddetti! Kulüp rekoru kırılacak

İtalyan devi Lazio'nun, Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na resmi teklifte bulunduğu belirtildi.

Ekleme: 1.06.2023 - 11:10 Güncelleme: 1.06.2023 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da bu sezonki performansıyla devleri peşine takan Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer iddiası geldi. Ankaragücü maçında 3 asistlik bir performans ortaya koyan ve ligde de asist kralı olan Kerem'e talipler artıyor.

Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kerem'e İtalyan devi Lazio talip oldu. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Lazio'nun oyuncuya teklifini duyurdu.

LAZİO'DAN KEREM'E 15 MİLYON EURO!

24 yaşındaki futbolcu için devreye giren İtalyan ekibinin, Cimbom'a 15 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Aslan'ın ise 20 milyon Euro + sonraki satıştan %20 pay istediği aktarıldı.

Galatasaray ve Lazio heyetinin görüşmeleri devam ettirdiği ve sıkı pazarlıkların yapıldığı belirtiliyor. G.Saray oyuncusundan kasasın doldurmayı ve yeni transferler için kaynak yaratmayı hedefilyor.

BU SEZON LİGDE 20 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon müthiş bir performansa gösteren 24 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, ligde 33 maçta 9 gol ve 11 asistlik katkı yaparak 20 gole direkt katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇECEK

Transferin 20 milyon euroya gerçekleşmesi durumunda Kerem, Galatasaray'ın en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

Listenin 1. sırasında 17/18 sezonunda 16 milyon Euro bedel ile Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye yer alıyor.
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