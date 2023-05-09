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Beyaz Gazete
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Lionel Messi'nin yeni adresini duyurdular! Tarihi maaş alacak

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Lionel Messi'ye 400 milyon euroluk tarihi bir teklifte bulunmuştu. Arjantinli yıldızın Arabistan ekibiyle her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

Ekleme: 9.05.2023 - 14:20 Güncelleme: 9.05.2023 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

35 yaşındaki Arjantinli'nin Barcelona'yı dönmesi beklenirken, Cristiano Ronaldoı ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlandığı duyuruldu. Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre; Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile her konuda anlaşma sağladı.

YILLIK 400 MİLYON EURO

Kısa bir süre önce Al Hilal'in Messi'ye yıllık 400 milyon euro teklif ettiği duyuruldu. Cristiano Ronaldo'nun yıllık 200 milyon euroluk kazancından iki kat daha fazla bir teklifle karşı karşıya kalan Messi'nin, Al Hilal'e 'EVET' dediği vurgulandı.

Lionel Messi, Al Hilal ile resmi sözleşme imzalamasının ardından futbol tarihine geçecek bir maaş alacak.

Yıllık: 400.000.000€
Aylık: 33.333.333€
Günlük: 1.111.111€
Saatlik: 46.296€
Dakikada: 772€
Saniyede: 13€

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerde artık sona gelindiği ve her konuda anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in kısa süre içinde resmi açıklamayı yapmasının beklendiği de aktarıldı.

Al Hilal'in Suudi Arabistan Ligi'ndeki ezeli rakibi Al Nassr, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getirmişti.
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