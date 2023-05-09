Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı: Ben Fenerbahçeli Emreyim ama... .

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Kritik karşılaşma sonrası Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'ye çıkardı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu "Ben Fenerbahçeli Emreyim ama hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti. Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı.



GALİBİYET GOLÜ ICARDI'DEN



Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ilk yarının uzatma bölümünde penaltıdan kaydettiği golle yenen sarı-kırmızılı takım, puanını 73'e çıkardı.



Galatasaray böylece ligde son 5 haftaya girilirken en yakın takipçileri Fenerbahçe ve bir maçı fazla olan Beşiktaş ile olan puan farkını 5'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise 51 puanda kaldı.



ÜÇLÜ ICARDI'DEN



Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Sarı-kırmızılı takımda galibiyet "üçlü"sünü Mauro Icardi çektirdi.



"ASLA GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAM DEMEM"



Kritik maç sonrası açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada "Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem" ifadelerini kullandı.



İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:



Galatasaray'a karşı 50 bin kişi önünde oynamak kolay değil. Kendimizi avantajlı noktaya çekebilecek hamleler yapabilirdik ama her hamlemizde oyun kötüye gitti. Her oyuncu isteyecek, biz isteyeceğiz. Buradan istediğimiz sonuçla ayrılamıyorsak burada hepimizin payı var. Tabii ki sorumluluk bende.



Ben Fenerbahçeli Emreyim ama hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti. Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem.



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