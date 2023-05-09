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Aziz Yıldırım el verdi! Ali Koç'a rakip çıktı! Başkan adayı olacak

Ali Koç'un, "Aday çıkarın, kongreye gidelim" demesi üzerine Aziz Yıldırım'ın desteklediği Ozan Balaban adaylığa hazırlanıyor.

Ekleme: 9.05.2023 - 14:47 Güncelleme: 9.05.2023 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Ali Koç resti çekti... 'Aday çıkarın, kongreye gidelim' dedi. Ancak 'adayım' diyerek karşısına kimse çıkmadı. Kısa dönemde de beklenmiyor. Buna rağmen Aziz Yıldırım'ın başkan adaylarından Ozan Balaban seçim olacakmış gibi çalışmalar yapıyor. Görüşmelerde bulunuyor. Camianın nabzını yokluyor.

Balaban yönetiminde İlhan Ekşioğlu, Mahmut Uslu, Ozan Balaban, Ali Yıldırım gibi Aziz Yıldırım'ın yol arkadaşlarının yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak Balaban'ın listesine almak istediği iki çok önemli isim daha var. Birisi Garanti Bankası eski genel müdürü Ergün Özen diğeri ise Murat Vargı.

Camianın kılcal damarlarına işleyecek bir yönetim kurulu oluşturma amacındaki Balaban'ın destekçisi olan Aziz Yıldırım da Özen ve Vargı'yı ikna etmek için kolları sıvadı. İkisine de “Fenerbahçe'yi beraber ayağa kaldıralım” çağrısı yaptı.

OZAN BALABAN KİMDİR?

Emaar Turkiye CEO'su Ozan Balaban, 1971 doğumludur.

1971 doğumlu Ozan Balaban, lise eğitimini İzmir Saint Joseph Lisesi'nde tamamladıktan sonra İsviçre'ye giderek, College Du Leman'da ve sonrasında Floransa Devlet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğrenimine devam etti.

Güney Caroline'daki Clemson Üniversitesi'nde Hastane Mimarisi ve İnşaat işletme mühendisliği mastırı yaptı.

Amerika'da öğrenciliği sürerken 3 önemli firmada çalışan Ozan Balaban, dünyada hem mimar olup hem de inşaat işletme mühendisliği tahsili görmüş az sayıdaki yöneticilerden biridir.

Ozan Balaban, 2006 yılında Emaar'ın Türkiye'ye gelme kararının ardından, Emaar'ın Türkiye CEO'luğu görevine getirilerek İstanbul'a döndü. Fenerbahçe Kulübü'nde asbaşkanlık görevinde bulundu.

Fransızca, İngilizce ve İtalyanca bilen Ozan Balaban evli ve ikiz çocuk babasıdır.

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