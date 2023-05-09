Ali Koç - Jorge Jesus zirvesinde neler konuşuldu

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç dün sürpriz bir buluşmaya imza atarak teknik direktör Jorge Jesus'u, kulüp binasında görüşmeye çağırdı. Takımın ortaya koyduğu isteksiz futbol ve taraftarın büyük tepkisine neden olan oyuncu değişiklikleri, yapılan zirvede gündeme geldi. Ayrılık kararı ise hiç konuşulmadı.

Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısında aldığı 1-1'lik sonuç, camiada moralleri bozdu…



Başkan Ali Koç dün sürpriz bir buluşmaya imza atarak teknik direktör Jorge Jesus'u, kulüp binasında görüşmeye çağırdı. Koç, Beşiktaş'a 4-2 kaybedilen karşılaşma sonrası da Samandıra'ya çıkarma yapmış, Jesus'la yola devam edeceğinin mesajını vermişti.



Görüşmenin detayları



Dün gerçekleşen görüşmenin içeriği merak uyandırırken, konunun İstanbulspor beraberliği ve Giresunspor karşısında ortaya konan isteksiz oyun olduğu öğrenildi.



Başkanın, Portekizli hocaya ele gelen tüm fırsatların kaçırılması nedeniyle sitem ettiği, öne geçen takımın üstünlüğünü koruyamaması ve sosyal medyada taraftarın büyük eleştirisine neden olan değişiklikler konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.



Koç'un, 'Sizinle devam etmeyi çok istiyorum ama bu sonuçlarla nasıl olacak?' dediği aktarıldı.



Zirvede, sözleşmenin erken feshi konusu ise gündeme gelmedi.



İzinler iptal edildi



Öte yandan Ali Koç'un Jesus'un takıma verdiği izni de iptal ettiği öğrenildi. Portekizli hoca, takımın morali bozulur dese de başkan kararından vazgeçmedi. Ayrıca futbolculara İstanbul dışına çıkma yasağı da getirildiği gelen haberler arasında. Portekizli teknik adamın Ali Koç'un bu müdahalesi sonrası oldukça moralinin bozulduğu kaydedildi.



Elde var Kupa



Sezon başında Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza atan Jorge Jesus, 31 Süper Lig maçında 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyip, Avrupa Ligi'ne de son 16 turunda veda etti.



Türkiye Kupası'nda ise yarı final ilk maçında Sivas ile 0-0 berabere kaldı. Tur umutlarını rövanşa bıraktı.