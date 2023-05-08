Zirvede kritik maç! Lider Galatasaray, Başakşehir'i ağırlıyor: İşte ilk 11'ler...

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.İLK 11'LER BELLİ OLDUGALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.SON İKİ MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.SAHASINDA 14 MAÇTIR YENİLMİYORGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.