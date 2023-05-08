Yeni sezonu işaret etti! Aykut Kocaman geri dönüyor

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun İngiltere ihtimali sonrası gündeme Aykut Kocaman'ın geldiği iddia edildi.

Kariyerinde hem Fenerbahçe'yi hem de Başakşehir'i çalıştırmış olan Aykut Kocaman, yeniden İstanbul planlarında.



Genç çalıştırıcı Emre Belözoğlu için İngiltere ihtimalinin gündeme gelmesi, Başakşehir adına da yeni bir yapılanmanın kapısını açacak.



Bu doğrultudaki en güçlü aday da deneyimli teknik adam Aykut Kocaman olacak.



Bu sezon birçok takımdan teklif alan Aykut Kocaman, "Bu sezon değil yeni sezonda takım çalıştıracağım." diyerek teklifleri geri çevirmişti.



Başakşehir sonrası yaklaşık 1,5 yıldır boşta olan Kocaman, an itibarıyla Süper Lig'e dönüş hazırlığında. Yeni bir proje için ekibini hazır tutan Aykut Kocaman, sezonunun sonuna yaklaşırken kendisine ilgisi olan kulüplerle temas kurmaya başladı.



Kariyerinde 1 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu olan Aykut Kocaman, bunların 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini ise Konyaspor'la kazandı.