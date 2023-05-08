Galatasaray-Başakşehir! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir, Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.



Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.



Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.



EKSİKLER



Galatasaray'da sakat ya da eksik oyuncu bulunmuyor.



Turuncu-lacivertli ekipte kart cezaları sona eren Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Lucas Biglia ve Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyebilecek.



Sakatlıkları bulunan Eden Karzev ile Patryk Szysz ise takımdaki yerlerini alamayacak.



GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR!



MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Zaniolo, Kerem, Icardi



BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lucas Lima, Biglia, Januzaj, Aleksic, Berkay, Serdar Gürler, Joao Figueiredo.



STAT: Nef

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN SPORTS 1