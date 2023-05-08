Galatasaray, Başakşehir’i tek golle yıktı! Zirvedeki yerini sağlamlaştırdı…

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası oldukça nefes kesen bir mücadeleye sahne olan mücadele, sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte zirvede puanını 73 yapan Aslan, Fenerbahçe’nin puan kaybettiği haftada kazanarak yerini sağlamlaştırdı. Başakşehir ise 51 puanda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'de futbol keyfi tüm heyecanıyla devam ediyor. 33. hafta maçlarında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.,Nef Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma, nefes kesen bir mücadeleye sahne olurken Galatasaray'ın tek golüyle sona erdi.Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda birçok tehlikeli pozisyon yakalarken bunları değerlendirmeyi başaramadı.İlk yarının son saniyelerinde kazanılan penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.Icardi, Başakşehir'e attığı golle bu sezonki 15. golüne ulaştı. Galatasaray'ın golcüsü, sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu olmaya devam etti.Bu sonuçla birlikte zirvede puanını 73 yapan Aslan, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak yerini sağlamlaştırdı. Başakşehir ise 51 puanda kaldı.Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise Ümraniyespor'u sahasında ağırlayacak.