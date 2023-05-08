Fenerbahçe'de Ali Koç ile Jorge Jesus arasında kritik zirve

Süper Lig’de 33. hafta maçında Giresunspor ile Fenerbahçe, Çotanak Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu lig mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Fenerbahçe'nin golü 20. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi ile geldi. Giresunspor'un golünü 68. dakikada Rijad Bajic attı.Kaybedilen bu kritik 2 puanın ardından Başkan Ali Koç, Jorge Jesus'u plansız bir şekilde kulübe davet etti. Özel ve spesifik olarak bir sebep belirlemezken, takımın son dönemde yaşadığı puan kayıpları masaya yatırılacak.Fenerbahçe'nin son maçta kötü futbol oynaması nedeniyle Ali Koç'un, Jorge Jesus'tan rapor isteyeceği de kaydedildi. Ali Koç'un Beşiktaş, İstanbulspor ve Giresunspor ile ilgili bilgiler alacağı da vurgulandı.Başkan Ali Koç, sabah saatlerinde Jorge Jesus'a davet yolladığı ve saat 15.00'te toplantının başladığı kaydedildi. Jesus'un, Fenerbahçe kariyerinde ikinci kez bu şekilde kulübe davet edildiği de belirtildi.