Beşiktaş'tan sürpriz iki transfer hamlesi! Şenol Güneş'e dünya yıldızı geliyor...

Süper Lig'de son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, son maçında 9. galibiyetini aldı. Bu süreçte ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de mağlup eden Kara Kartal, zirveye yakınlaşmaya devam ediyor.Maç fazlasıyla Galatasaray ile puan farkını 5'e indiren Kartal'da moraller yerindeyken, diğer yandan yeni sezon için kadro planlaması yapılmaya devam ediyor.Şenol Güneş'in istekleri ve raporları doğrultusunda transferde adımlarını atan siyah-beyazlı yönetim, transferler için girişimlere başladı.Yeni sezon için kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Kartal'da iki isim için girişimler başladı. Yönetim, Şenol Güneş'in takıma istediği dünya yıldınızı getirmek için kolları sıvadı.SÜRPRİZ İSİM GÜNDEME GELDİOrta sahasına takviye yapmak isteyen Şenol Güneş, Olimpiakos'ta forma giyen Pep Biel'in takıma alınması için talebini yönetime iletti.26 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu gösterdiği performansla dikkat çeken Biel, orta sahadaki dinamizmi ile göz dolduruyor. Bu sezon 21 maçta 8 gol ve 2 asist üreten İspanyol oyuncunun sözleşmesi 2027'de sona eriyor.Beşiktaş yönetimi, oyuncunun transferi için Olimpiakos ile görüşmeye başlayacak. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.Bir dönemler özellikle de Real Madrid ve Bayern Münih'e transferiyle adından söz ettiren dünyaca ünlü oyuncu James Rodriguez de Beşiktaş'ın transfer listesinde.Geçtiğimiz ay Olimpiakos ile sözleşmesi sona eren ve şu anda kulüpsüz olan James Rodriguez'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın Kolombiyalı oyuncuyla bir görüşme yaptığı iddia edildi.İspanyol AS gazetesinin haberine göre Beşiktaş'ın, Rodriguez ile görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, Kolombiyalı yıldızdan şimdilik olumlu bir yanıt alamadığı kaydedildi.1 aydır kulüpsüz olan James Rodriguez'i ayrıca Brezilya ekibi Botafogo da istiyor. Oyuncunun kısa sürede teklifleri değerlendireceği ve kararını vereceği belirtildi.Olimpiakos'ta 23 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Kolombiyalı yıldız oyuncu, 5 gol, 6 asistle takımına 11 gollük katkıda bulundu. James'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.