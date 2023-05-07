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Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'a takıldı...

Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele berabere sonuçlandı.

Ekleme: 7.05.2023 - 21:16 Güncelleme: 7.05.2023 - 21:17 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de 33. haftada Giresunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçta goller; 21. dakikada Batshuayi'nin penaltısı ve 68. dakikada Bajic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 68 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor ise 28'e yükseltti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak. Giresunspor ise aynı haftada deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor'dan 3 puan alacak.

Maçtan anlar

10' Arda'nın ortasında arka direkte topla buluşan Valencia'nın topuna savunma müdahale etti. Fenerbahçeli oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.

16' Fenerbahçe Rossi ile gole yaklaştı. Kornerde kafalardan seken topta Rossi köşeye vurdu ama kaleci Ferhat uzanarak topu kontrol etti.

 21' Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda yopun başına geçen Batshuayi, kaleciyle topu farklı köşelere gönderdi.

 26' Giresunspor'da Kadir, Ferdi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

33' Giresunspor'un atağında Sainz'ın şutu az farkla yan ağlara gitti.

39' Görkem'in şutunda İrfan Can gole izin vermedi.

45+1' İsmail Yüksek,Serginho'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45+3' Fenerbahçe kalecisi İrfan Can, üst üste 2 şutta gole izin vermedi.

60' Fenerbahçe üç değişiklik birden yaptı. Crespo, Zajc ve Osayi Samuel oyuna girdi. Çıkan isimler İsmail Yüksek, Mert Hakan ve Valencia oldu.

62' Miha Zajc gole çok yaklaştı; şutunda Ferhat geçit vermedi.

68' Riad Bajic'in ceza sahasının hemen önünde, gelişine ayak içi vuruşunda top üst direğe çarparak içeri girdi.

72' Arda Güler'in kullandığı frikikte top az farkla dışarıya gitti.

75' Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus bütün riskleri aldı. Luan Peres'in yerine Joshua King, Batshuayi'nin yerine Joao Pedro oyuna girdi.

90+6' Arda Güler'in serbest vuruşunda Ferhat topu köşeden çıkardı.

90+7' Fenerbahçeli Osayi-Samuel taç atışı öncesinde Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz'u itince saha karıştı.
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