Ve Borinin transferi gerçekleşiyor! İtalyan yıldız Süper Lig devine imzayı atıyor...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezona attığı golleri ve yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çeken İtalyan yıldız Fabio Borini, Süper Lig deviyle anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan ve sözleşmesinin sona ermesinden sonra transfer olacağının sinyalini veren Borini'nin yeni adresi belli oldu.

Süper Lig'de bu sezona dikkat çeken takımlardan bir tanesi olmayan Fatih Karagümrük'te golleri ve asistleriyle dikkat çeken Fabio Borini, transferde büyüklerin dikkattini çekti.



Takımı Karagümrük ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Borini'nin hangi takıma gideceği merak edilirken, yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



Sezon sonunda başka bir takıma gitmesi beklenen Borini, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve transferi konusunda yeşil ışık yakmıştı.



"OCAK AYINDA BÜYÜK TEKLİF ALDIM"



Fatih Karagümrük'te yükselen bir performans grafiği olduğunun altını çizen İtalyan oyuncu Fabio Borini, haziran ayında kontratının sona ermesiyle ilgili olarak, "Bu performansımla, çalışmalarımın meyvesini alıyorum. İyi bir sezon geçiriyorum. Ocak ayında da büyük bir teklif aldım bazı takımlardan. Gitme zamanının doğru olmadığını düşündüm."



"Sezon sonunda kontratım bitiyor. Haziran ayında menajerimle oturup görüşeceğiz. Neler yapabileceğimize bakacağız. Kendim ve ailem için en iyisini seçmeye çalışacağım" değerlendirmesini yaptı. Başarılı futbolcu, ocak ayında kendisine yöneltilen teklifin Fenerbahçe'den olmadığını belirtti.



PIRLO'DAN BORİNİ AÇIKLAMASI: "UMARIM KALIR"



Oyuncusu ve vatandaşı Borini hakkında konuşan teknik direktör Andrea Pirlo, transfer konusunda şunları söyleid: "Borini iyi bir futbolcu. Transfer dönemlerinde bu tarz söylentiler olur. Bu dönemlerde bu çok normal. Biz oyuncumuzdan memnunuz. Takımına sağladığı katkıdan memnunuz. Umarım Borini bizimle kalır."



BORINI'NİN KARİYERİ



Bologna altyapısında yetişen Fabio Borini ardından Chelsea, Swansea City, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan ve Hellas Verona formaları giydi.



Deneyimli oyuncu , 2020-2021 sezonu devre arasında bonservis bedeli olmadan Fatih Karagümrük'e imza atmıştı.



BORINI KARARINI VERDİ



Bu sezon adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Fabio Borini'nin kararını verdiği ortaya çıktı. Trt Spor'un haberine göre, İtalyan oyuncu Süper Lig devinde karar kıldı.



BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMAYA VARDI



Aktarılan haberlere göre Borini, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. İtalyan futbolcuyla görüşmelerini devam ettiren Beşiktaş'ın transferde son aşamaya geldiği öğrenildi.



Bu sezon 28 maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 19 gol ve 9 asistlik performan sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun piyasa değeri ise 2.7 milyon Euro...





