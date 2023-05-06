Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yeni sezonda iki flaş isim geliyor

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı bugün başlıyor. Zirve için mücadele eden Fenerbahçe, 3 puan gerisinde Galatasaray'a karşı şampiyonluk için mücadele veriyor.Yeni sezona Jorge Jesus'la başlayan sarı-lacivertli takım bu sezon özellikle de ilk yarıda oynanan futboldan sonra alkış almıştı. Fakat ikinci yarıda performans düşüklüğü sebebiyle özellikle Jesus ve taraftarlar arasında gerginliğin olduğu görüldü.Bu hafta ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe son hazırlıklarını yaptı. Kanarya bu maçı kazanmak ve Galatasaray'ın Başakşehir karşısında puan kaybı yapmasını bekleyecek.Sarı-lacivertli takım şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan yeni sezon için de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Jorge Jesus'un onayını alan yönetim, yeni sezon için kadro yapılanmasına başladı. Avrupa kupalarında daha güçlü bir kadroyla gitmek isteyen sarı-lacivertli camia transfer etmek istediği iki flaş isim için görüşmelere başladı.Teknik direktör Jorge Jesus'un ilk olarak sol kanat istediği ifade edilirken, yönetim ise sezon sonunu beklemeden transfer düğmesine bastı.Taraftarlar ise yönetimin bu erken davranışından memnun kalırken gündeme gelen ilk isimler Ryan Kent ve Mavididi oldu.İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen 26 yaşındaki Ryan Kent'in sezon sonu kontratının bitecek olması F.Bahçe'yi harekete geçirdi. Deneyimli forvet bu sezon Rangers formasıyla 29 maçta 3 gol ve 10 asist katkısı yaptı.Piyasa değeri 11 milyon Euro olan Ryan Kent için görüşmelere başlayan sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncunun transferinde büyük yol aldı. Oyuncunun yeni sezonda takımda olması bekleniyor.126 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Rangers'tan yıllık 1 milyon Sterlin kazanırken hızı ve tekniği, Jesus'un da radarına takılmasına neden oldu.Gündemdeki bir diğer isim de Stephy Mavididi... Montpellier'de forma giyen İngiliz oyuncu, Arsenal altyapısından yetişti. 24 yaşındaki sol kanadın sözleşmesi 2024'te bitecek.Bu sezon Montpellier takımında 21 maçta 4 gol ve 1 asist katkısı yapan Mavididi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Kanarya, oyuncu için görüşmelere başladı.