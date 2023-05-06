  • USD: 19,47 - 19,51
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yeni sezonda iki flaş isim geliyor

Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe ezeli rakibi ile şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ligde şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertli takımda yeni sezon için de transfer çalışmaları devam ederken, iki flaş isim ile de görüşmeler başladı. Yeni sezona çifte transferle girmek isteyen Kanarya'nın takıma katmak istediği iki yıldız isim belli oldu.

Ekleme: 6.05.2023 - 10:57 Güncelleme: 6.05.2023 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı bugün başlıyor. Zirve için mücadele eden Fenerbahçe, 3 puan gerisinde Galatasaray'a karşı şampiyonluk için mücadele veriyor.

TARAFTAR VE JESUS ARASINDAKİ BAĞ KOPTU

Yeni sezona Jorge Jesus'la başlayan sarı-lacivertli takım bu sezon özellikle de ilk yarıda oynanan futboldan sonra alkış almıştı. Fakat ikinci yarıda performans düşüklüğü sebebiyle özellikle Jesus ve taraftarlar arasında gerginliğin olduğu görüldü.

Bu hafta ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe son hazırlıklarını yaptı. Kanarya bu maçı kazanmak ve Galatasaray'ın Başakşehir karşısında puan kaybı yapmasını bekleyecek.

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

Sarı-lacivertli takım şampiyonluğa odaklanırken diğer yandan yeni sezon için de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Jorge Jesus'un onayını alan yönetim, yeni sezon için kadro yapılanmasına başladı. Avrupa kupalarında daha güçlü bir kadroyla gitmek isteyen sarı-lacivertli camia transfer etmek istediği iki flaş isim için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yeni sezonda iki flaş isim geliyor

F.BAHÇE YENİ SEZON İÇİN İKİ İSİM İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Teknik direktör Jorge Jesus'un ilk olarak sol kanat istediği ifade edilirken, yönetim ise sezon sonunu beklemeden transfer düğmesine bastı.

Taraftarlar ise yönetimin bu erken davranışından memnun kalırken gündeme gelen ilk isimler Ryan Kent ve Mavididi oldu.

SEZON SONU KONTRATI BİTİYOR

İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen 26 yaşındaki Ryan Kent'in sezon sonu kontratının bitecek olması F.Bahçe'yi harekete geçirdi. Deneyimli forvet bu sezon Rangers formasıyla 29 maçta 3 gol ve 10 asist katkısı yaptı.

F.BAHÇE GÖRÜŞMELERDE BÜYÜK YOL ALDI

Piyasa değeri 11 milyon Euro olan Ryan Kent için görüşmelere başlayan sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncunun transferinde büyük yol aldı. Oyuncunun yeni sezonda takımda olması bekleniyor.

126 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Rangers'tan yıllık 1 milyon Sterlin kazanırken hızı ve tekniği, Jesus'un da radarına takılmasına neden oldu.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Yeni sezonda iki flaş isim geliyor

TRANSFERDEKİ DİĞER İSİM MAVIDIDI OLDU

Gündemdeki bir diğer isim de Stephy Mavididi... Montpellier'de forma giyen İngiliz oyuncu, Arsenal altyapısından yetişti. 24 yaşındaki sol kanadın sözleşmesi 2024'te bitecek.

Bu sezon Montpellier takımında 21 maçta 4 gol ve 1 asist katkısı yapan Mavididi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Kanarya, oyuncu için görüşmelere başladı.



Sudan'da Türk Büyükelçilik aracına ateş açıldı
PKK'lı teröristleri akladığı yetmedi şimdi de milleti kurşuna dizen FETÖ'cü askerleri aklamak istedi! Sosyal medyada tepki yağdı
İstanbul Yüzyılın Mitingine hazır! Milyonlarca vatandaş katılacak
CHP yandaşı Halk TV, Batı'nın tetikçi medyası ile aynı dili kullandı! Erdoğan ve Türkiye düşmanlığında birleştiler
Bedelsiz doğalgaz dönemi başladı! 40 milyar vatandaşın cebinde kalacak
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen The Economist'e: Yüzümüzü Batı'ya döneceğiz
Batı'nın tetikçi medyası alçaklığa doymuyor: Alman Der Spiegel Erdoğan'ı ve İslam'ı hedef aldı
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Bu görüntüler mitingden değil Erzurum şehir girişinden
7'li koalisyon ortağı Ali Babacan'dan büyük skandal! FETÖ ile ittifak dile geldi: Sayın Gülen...
Osman Gökçek önemli açıklamalarda bulunuyor...
Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, gözünü 14 Mayıs'a dikti
HDP'li Salihe Aydeniz'den 'teröristbaşına özgürlük' vaadi: Kılıçdaroğlu'na 'yanlış yaparsan hesabını sorarız' gözdağı
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Avrupa'dan sonra ABD medyası da algı operasyonuna girişti: Washington Post'dan Erdoğan'ı hedef alan analiz
Haluk Bayraktar'dan Ahmet Davutoğlu'un tekelleşme iddiasına tokat gibi cevap: Takoz koymayın yeter
Başkan Erdoğan Erzurum'da vatandaşlara seslendi
Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting sahnesinin yanında bekledi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Yozgat'ta konuşuyor...
Kabaktepe: İstanbul mitinginde hedef 1 milyon
Başkan Erdoğan Van mitinginde açıklamalarda bulunuyor
Google'dan yeni adım: Hesap şifrelerini unutmak tarihe karışıyor

Google'dan yeni adım: Hesap şifrelerini unutmak tarihe karışıyor

Büyük yenilik! WhatsApp'ın yeni tasarımı Android telefonlara geldi

Büyük yenilik! WhatsApp'ın yeni tasarımı Android telefonlara geldi

Milyonlarca vatandaşa müjde: Çalışan da emekli maaşı alabilecek

Milyonlarca vatandaşa müjde: Çalışan da emekli maaşı alabilecek

Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek

Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Köyde gezerken buldular: İlk defa böyle bir şey gördük!

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor