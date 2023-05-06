Antalyaspor-Beşiktaş! Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.



Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.



Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.



Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2 kez ertelendikten sonra Vodafone Park'ta oynanmış ve 0-0 sonuçlanmıştı.



Eksikler



Antalyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley, Tayyip Talha ve Salih Uçan ile Georges-Kevin N'Koudou Antalya'ya götürülmedi.



ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ!



ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip, Doğukan Sinik, Fredy, Larsson, Wright



BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Saiss, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar