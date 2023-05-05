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Fenerbahçe, Milot Rashica'yı istiyor

Galatasaray'ın bu sezon Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica için Fenerbahçe de harekete geçti. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcu için Ada temsilcisine teklifini sundu.

Ekleme: 5.05.2023 - 10:54 Güncelleme: 5.05.2023 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica için Ada basınından bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Norwich City'ye yakınlığıyla bilinen bir haber sitesi; Fenerbahçe'nin Kosovalı oyuncu için girişimlere başladığını duyurdu.

Haberde ayrıca Başkan Ali Koç, çok beğendiği isimlerden biri olan Kosovalı oyuncu için Galatasaray'la yarışa gireceği belirtilirken sarı-kırmızılı cephenin de duruma tepki göstereceği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin yaz aylarında transfer yarışını daha da kızıştırması bekleniyor.

Burnley de istiyor

Premier Lig'e yükselmeyi daha önce garantileyen Burnley'nin de Kosovalı oyuncuyla ilgilendiği ve Norwich'le bir görüşme yaptığı Ada basınında yer almıştı.

2021 Eylül'ünde Alman ekibi Werder Bremen'den İngiliz ekibine 11 milyon euroya transfer olan Rashica, sezon başında Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Sarı-Kırmızılı forma altında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 26 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 6 kez ağları sarsarken, 5 defa da asist yapmayı başardı.

Rashica attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra saha içindeki performansıyla da taraftarların takdirini kazandı.
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