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Beyaz Gazete
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Anadolu Efes, Chris Singleton'ın taburcu edildiğini duyurdu

Anadolu Efes Kulübü, ABD'li oyuncusu Chris Singleton'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Ekleme: 5.05.2023 - 17:39 Güncelleme: 5.05.2023 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Chris Singleton, bugün yapılan son tetkiklerin ardından taburcu edilmiştir. Singleton'ın takip ve tedavisine evinde devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Singleton, 3 Mayıs'ta yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında hastaneye kaldırılmıştı.
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