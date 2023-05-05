Ahmet Nur Çebi'den çok sert açıklama! 'Asıl koalisyon sizin aranızda! Bizim kültürümüzde hakemle, teşvikle maç almak yok'

Ahmet Nur Çebi'den çok sert açıklama! "Asıl koalisyon sizin aranızda! Bizim kültürümüzde hakemle, teşvikle maç almak yok"

İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI



Galatasaray maçıyla ilgili mecburi açıklamalarımız olduğu için bu basın toplantısını düzenledik. Ali Şansalan ile ilgili Galatasaray medyasında duyduklarımız ve kamuoyuna verdikleri mesaj çok basitti ve doğru değildi. Biz bunun doğru olmadığını açıkladık. Bizim bir şey yapmadığımızı karşı tarafın bilmesine rağmen, karşı taraf hakemi etki altına almak için bunu yaptığını söyledik. Ahmet Nur Çebi, TFF'den Ali Şansalan'ı istedi diye bir söylem vardı, bu yanlıştı.





"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE HAKEMLERLE, TEŞVİKLERLE MAÇ ALMAK YOK"



Bizim kültürümüzde hakemle, teşviklerle ve primlerle maç almak gibi bir kültür yok. Zaten bunu Hakkı Yeten ve Süleyman Seba'ya saygısını ifade eden tüm başkanlar iyi biliyor. Galatasaray lehine karar vermesi için Ali Şansalan'a baskı yapıldı. Ali Şansalan derbide takdir haklarını Galatasaray'ın lehine kullandı. 6 sarı kart bize gösterildi ve TFF'den ceza aldık.



"PARA İLE SATIN ALINAN HESAPLARLA LİNÇ GİRİŞİMİ YAPARAK BİR YERE VARAMAZSINIZ"



Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya bir paylaşım yaptı, keşke olmasaydı. Daha biz açıklama yapmadan, hemen düğmeye basıldı. Benim yöneticim tehdit edildi, hakaret edildi. Şantajlara maruz kaldı. Bunu başkalarına yaptırıp, 'Biz yapmadık' derseniz; biz kabul etmeyiz ve bizi kandıramazsınız.Deprem döneminde de bana linç operasyonu yapıldı, bunu da Galatasaray yaptırdı! Bu troll hesaplarla bize saldırdılar. Bu hesapları yarın başkası satın alır, size saldırırlar! Para ile satın alınan sahte hesaplarla linç girişimi yaparak hiçbir yere varamazsınız.



"METİN ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI İKİ YÜZLÜLÜKTÜR! KİMSİN SEN?"



Galatasaray gibi büyük bir kulüp, yönetim kurulu toplantısında Serhan Çetinsaya'nın babasını aradı. 'Benim oğlum özür dilemeyi düşünmüyor, 1 yaşındaki çocuğuna kadar küfürler edildi!' dedi. Ayrıca 'Benim mi özür dilememi istiyorsunuz?' dedi. Galatasaray bu tehditlere 'Dur' demezken, babayı baskı altına alarak özür diletmeye çalışmak doğru değil. 30 yıllık dostunuzun oğlunu tanımadığınızı söylüyorsunuz. Bu arkadaşımızı çok iyi tanıyorsunuz. Dostum dediğiniz bir kişinin oğluna bu kadar hakarete izin vermemeliydiniz. Kimseyi taciz ederek doğru yola getirme çalışması içerisinde olamazsınız. Telefon konuşmalarını kamuoyuna paylaşmanız da hiç doğru değil. Metin Öztürk'ün açıklamalarını gördüm, bu iki yüzlülüktür. 'Babası, Dursun Özbek'i aradı' diyor. Bu yalan. Dursun Özbek aradı! 'Başkan konuşur, konu kapanır' diyorsun, peki sen neden konuşuyorsun? İşiniz bittiyse sen neden konuşuyorsun? Kimi densizlikle suçluyorsun? Kimsin sen?



"ALİ KOÇ İLE İLİŞKİMİZ FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ BAŞKANI İLİŞKİSİDİR"



Bizim Koç ailesiyle olan ilişkimiz 60-70 yıllık bir ilişkidir. Vehbi Bey, henüz Ali Koç doğmadan önce 1957 yılında kulübümüze üye olmuştur. Ali Koç 1967 doğumludur. Ali Koç'un babası Rahmi Bey 1957 yılında Beşiktaş'a üye olnuştur. Bizim Koç ile ilişkimiz babasından gelen bir durumdur. Ali Koç ile ilişkimiz Fenerbahçe-Beşiktaş Başkanı ilişkisidir. Galatasaraylılıkla adı anılan bir sponsorumuz olmadığı için mutluyuz. Gelen sponsorların Galatasaraylı olmaması da görev süremde hassasiyetim olacak. Camiaların gazını almak için fuzuli açıklamalar yapmak ve 30 yıllık aile dostunuz hakkında açıklamalar yaparak kamuoyu önüne atmak neyin nesi?



"BİR KOALİSYON VARSA O FENERBAHÇE-GALATASARAY ARASINDADIR"



Dursun Özbek ağabeyimdir, saygıda kusur etmem. 'Koalisyon' diyor. Ne koalisyonu? Eğer bir koalisyondan söz edilecekse sizin aranızda var. Ligden çekilmek zorunda kalan iki güzide kulübümüzün puan durumları hakkında birlikte yürümeyi biliyorsunuz. Bunu koalisyon olarak görüyorsanız, bu birbirimize olan sevgimiz, saygımızdandır. Neden o zaman puan konusunda birlikte oldunuz? Silinmesi gereken puanlarla ilgili neden itiraz etmediniz? Fenerbahçe ve Galatasaray maşallah, menfaat koalisyonu uygulamayı biliyor. 14 sene aynı sponsorlarla beraber yürüdünüz.



"KARŞI KIYI' NE DEMEK OLUYOR?"



"Bize 'Karşı kıyı' diyorsunuz, bu ne demek oluyor? Bulgaristan mı, Ermenistan mı? Karşı kıyı dediğiniz Kadıköy, İstanbul'un en değerli yerlerinden biri. Beşiktaş, Galatasaray da kıymetli. Sayın Dursun Bey, ekibinize söyleyin artık bu ifadeleri kullanmasınlar, gerek yok. Siz yıllarca Fenerbahçe ve Galatasaray olarak birbirlerinizin sponsorlarıyla yan yana yürüdünüz. Çok şükür ki Galatasaray ile adı anılan bir sponsorumuz olmadı, mutluyuz. Bundan sonra da Galatasaraylı sponsor olmaması için özen göstereceğiz.



Artık Süleyman Seba ve Hakkı Yeten'in adını kullanarak mevcut yöneticilere saygısızlık yaptırtmaya çalışmanız bir hedef. Bunu sürekli yapıyorsunuz, buna gerek yok. Siz onlardan bir şeyler öğrenmeye bakın, biz çok şey öğrendik. Bel altı vurmamayı, kavga edeceksek yüz yüze gelmeyi, satılık troll hesaplarla aile dostlarını, çocuklarını vurmamayı çok iyi biliyoruz. Kimse şüphe etmesin.



"BU İŞ MHK İLE ÇÖZÜLEMEYECEK! TFF'NİN HİÇ Mİ SUÇU YOK"



TFF Başkanının geldiği günden bu yana Beşiktaş'a karşı olumsuz tavrı var. Başkan, Beşiktaş'a karşı olmadığını Beşiktaş camiasına ikna etmeli. TFF'nin demokratik ve tarafsız olduğunu göstermesi gerekiyor. Kurullar insanların haklarının verildiği veya yenildiği yerlerdir! Bu kurulların taraflı olduğu hissi oluşursa, bu tehlikedir. Bu iş MHK ile çözülmeyecek. 30 senedir bunu herkes görüyor. Her TFF de MHK değiştiriyor. Hep MHK suçlu, TFF'nin hiç suçu yok yani... TFF Başkanımızın iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ama MHK başkanı göndermekle bir şeyleri yapamıyorsanız ben bu işi yapamıyorum deyip sizin gitmeniz lazımdır. Edep-adap bunu gerektirir.



"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLSA BİLE TESCİL EDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİM"



Biz hiç kimseden 5 puan falan istemiyoruz. İki kulübümüzün dışarıda kalması sonucunda bazı takımlar benden daha az deplasmana gitmiş oluyor. İki takım gelsin desin, 'dışarıda oynamam gereken maçları deplasmanda oynamak istiyorum' desinler. Hodri meydan. Ben bunu kabul etmiyorum. Beşiktaş bu şartlarda şampiyon olsa bile tescil edilmesini kabul etmeyeceğim. Biz bunu daha ligin yarısında söyledik. Bunu kabul etmiyorum kardeşim. Hep haklı çıkıyorum.



"MEHMET BÜYÜKEKŞİ'YE OY VERMEYECEĞİM"



Mehmet Büyükekşi aday olabilir. İyi niyetle çalışıyor ama başarılı değil. Kendisini buraya gelirken desteklemedim, bir daha aday olursa da desteklemeyeceğim. Ondan daha iyi futboldan anlayanlar var bu ülkede. MHK'nin başkanını değiştireceğine, kendi gitmeyi düşünmeli. Soyadımı değiştireceğim. Ahmet Nur Çebi Sonradan Haklı Çıkan diye değiştireceğim.



